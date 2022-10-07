Мобілізованим росіянам видають лише польову форму та взуття, решту вимагають купувати за власні кошти, - Генштаб ЗСУ

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На початку жовтня, з 8 тисяч відмобілізованих осіб, які перебувають на базі новосибірського вищого командного училища, забезпечено військовою формою не більш ніж половину. Крім того, зазначеному особовому складу видають лише польову форму та взуття. Решту екіпірування необхідно купувати за власний кошт або спробувати отримати від органів місцевої влади як гуманітарну допомогу. Залишається проблемним питання забезпечення мобілізованих шоломами та бронежилетами", - розповіли у Генштабі.

У тимчасово окупованій Горлівці представники "силових структур" залякують місцевих жителів, які не підтримали псевдореферендум.

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