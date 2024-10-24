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Головна Мода Чоловічі спортивні штани у повсякденному стилі – як їх поєднувати?
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Чоловічі спортивні штани у повсякденному стилі – як їх поєднувати?

Анна Хотіна
24 жовтня, 2024 четвер
16:06
Мода

Це одна з найкомфортніших речей, а універсальність зробила її настільки популярною, що вона стала must have чоловічого гардероба. Ти теж віддаєш перевагу спортивним штанам?

Зміст

Зустрічай модні новинки, вибирай із сотень пропозицій спортивні штани чоловічі для крутих повсякденних образів. Дізнаємося, які моделі спортивних штанів існують та як Ти зможеш їх стилізувати.

Види чоловічих спортивних штанів

Існує кілька різновидів штанів, вони мають різний крій та посадку. Ти зможеш вибрати відповідну модель за своїм смаком та фігурою для безлічі стильних аутфітів.

  • Широкі штани. Відрізняються прямим, вільним силуетом по всій довжині, деякі моделі виглядають мішкуватими, створюючи додатковий об'єм.
  • Звужені. В області стегон і до колін вони прямі, а вниз звужуються, нещільно облягаючи ногу.
  • Прямі. Це класичні спортивні штани, що ідеально підходять для занять спортом та активного відпочинку.
  • На гумках. Головна відмінність штанів – гумки різної ширини внизу або затягування на шнурках, які збирають штанину біля щиколотки.

Спортивні штани виготовляються з бавовни з додаванням поліестеру, синтетичних тканин. Різна щільність тканини дозволить Тобі використовувати їх у своїх аутфітах цілий рік.

Чоловічі спортивні штани – створюй стильні образи

З таким предметом гардероба можна створити шикарні аутфіти у різних стилях. Головне правило – дотримуйся балансу між верхом і низом. Зверни увагу на кілька варіантів.

  • Невимушений образ для офісу.

Якщо на Твоїй роботі немає суворого дрес-коду, спробуй наступне поєднання в стилі кежуал. Однотонні прямі або звужені штани вільного прилягання з манжетами + блейзер (пуловер) + сорочка. Неформальний піджак із твіду або клубний піджак ідеально впишуться в цей образ у поєднанні з поло чи футболкою.

  • Прогулянка.

Коли Тобі хочеться розслабитися і подихати повітрям у парку, подивитися місцеві визначні пам'ятки або просто поблукати міськими вулицями, візьми на замітку таку стилізацію. Широкі спортивні штани + куртка джинсова + футболка. Джинсову куртку цілком можна замінити на худі, а одягнувши світшот із сорочкою навипуск і звуженими штанами, Ти отримаєш комфортний, але елегантний образ.

  • Вечір з друзями.

Для дружніх посиденьок вибери прямі або звужені штани + футболка з принтом + косуха або бомбер. Куртку можна замінити на джинсову чи вельветову сорочку вільного крою.

Не сумнівайся, експериментуй – Твоя сміливість винагородиться захопленими поглядами оточуючих! Заходь у MODIVO і вибирай!

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