Модель Playboy народила футболісту "Динамо" сина. Фото
У форварда київського "Динамо" Беньяміна Вербіча народився син
Про це Вербіч повідомив на своїй сторінці в Instagram.
Нападник "Динамо" Беньямін Вербіч вперше став батьком. Кохана футболіста, модель Playboy Альвіна Лаллі народила йому сина.
Дитину назвали Май. Він з'явився на світ вчора, 15 серпня. Хлопчик народився вагою 3,190 кг. Його ріст - 53 см.
Вербіч виступає за "Динамо" з 2018 року. Словенець зіграв за киян 106 матчів, забив 34 голи та віддав 10 результативних передач.
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