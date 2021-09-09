Moderna та Novavax заявили про роботу над вакциною, що одночасно захищатиме від коронавірусу і грипу

Про це повідомляє Reuters.

"Нашим пріоритетом номер один як компанії є вихід на ринок щорічної вакцини проти безлічі респіраторних захворювань, яку ми плануємо постійно адаптувати та оновлювати", - сказав головний виконавчий директор Moderna Стефан Бансель.



Також комбіновану вакцину проти грипу і коронавірусу розробляє Novavax.



На сайті компанії вказано, що у випробуванні препарату, яке буде проводитися в Австралії, візьмуть участь 640 здорових дорослих у віці від 50 до 70 років, які або раніше перехворіли коронавірусом, або отримали схвалену вакцину проти COVID-19 не менше ніж за вісім тижнів до початку дослідження.



Учасники отримають комбінацію вакцини від COVID-19 компанії NVX-CoV2373 і вакцини NanoFlu від грипу, а також бустер.



"Комбінація цих двох вакцин може підвищити ефективність системи охорони здоров'я і забезпечити високий рівень захисту від COVID-19 і грипу за допомогою єдиної схеми застосування", - сказав президент з досліджень і розробок Novavax Грегорі Гленн.