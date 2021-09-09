Moderna та Novavax заявили про роботу над вакциною, що одночасно захищатиме від коронавірусу і грипу
В американських фармацевтичних компаніях Moderna та Novavax заявили, що розробляють вакцину, яка захищатиме одночасно від коронавірусу та сезонного грипу
Про це повідомляє Reuters.
"Нашим пріоритетом номер один як компанії є вихід на ринок щорічної вакцини проти безлічі респіраторних захворювань, яку ми плануємо постійно адаптувати та оновлювати", - сказав головний виконавчий директор Moderna Стефан Бансель.
Також комбіновану вакцину проти грипу і коронавірусу розробляє Novavax.
На сайті компанії вказано, що у випробуванні препарату, яке буде проводитися в Австралії, візьмуть участь 640 здорових дорослих у віці від 50 до 70 років, які або раніше перехворіли коронавірусом, або отримали схвалену вакцину проти COVID-19 не менше ніж за вісім тижнів до початку дослідження.
Учасники отримають комбінацію вакцини від COVID-19 компанії NVX-CoV2373 і вакцини NanoFlu від грипу, а також бустер.
"Комбінація цих двох вакцин може підвищити ефективність системи охорони здоров'я і забезпечити високий рівень захисту від COVID-19 і грипу за допомогою єдиної схеми застосування", - сказав президент з досліджень і розробок Novavax Грегорі Гленн.
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