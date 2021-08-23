Moderna у вересні почне випробування вакцини від ВІЛ

Про це повідомляє портал Національної бібліотеки США з медицини щодо клінічних випробувань, передає Укрінформ.

Вакцина від ВІЛ, імовірно, працюватиме так само, як і вакцина від коронавірусу, оскільки в основі лежатиме та ж технологія з молекулою РНК, у якій записана інформація про антиген-збудник хвороби.

На першому етапі розробники проводитимуть відкрите дослідження серед неінфікованих дорослих, які не мають серйозних захворювань й оцінюватимуть безпеку вакцини.



Участь у ньому зможуть взяти особи від 18 до 50 років, всього добровольцями стануть 56 осіб.

Випробування мають початись уже 19 вересня, а закінчитися 1 травня 2023 року.