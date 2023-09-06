Moderna заявила про ефективність її вакцини проти нового варіанту коронавірусу

Про це пише Reuters.

За твердженням компанії, клінічні випробування вакцини показали 8,7-кратне збільшення нейтралізуючих антитіл проти BA.2.86 у людей, які отримали дозу препарату.

"Ми вважаємо, що це новина, яку люди захочуть почути, коли вони будуть готуватися до виходу на вулицю та отримувати свої осінні бустери", — сказала керівниця відділу інфекційних захворювань Moderna Жаклін Міллер, додавши, що ці дані також повинні допомогти заспокоїти регулюючі органи.

Moderna заявила, що поділилася новими відкриттями щодо своєї вакцини з регуляторами та подала їх для публікації експертної оцінки. Перероблений варіант іще має бути схвалений Управлінням з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів США, але очікується, що він буде доступний пізніше цього місяця або на початку жовтня.