Moderna заявила про ефективність її вакцини проти нового варіанту коронавірусу
Компанія Moderna заявила про оновлення своєї вакцини. Вона ефективна проти нового варіанту коронавірусу BA.2.86, який викликав побоювання у світі
Про це пише Reuters.
За твердженням компанії, клінічні випробування вакцини показали 8,7-кратне збільшення нейтралізуючих антитіл проти BA.2.86 у людей, які отримали дозу препарату.
"Ми вважаємо, що це новина, яку люди захочуть почути, коли вони будуть готуватися до виходу на вулицю та отримувати свої осінні бустери", — сказала керівниця відділу інфекційних захворювань Moderna Жаклін Міллер, додавши, що ці дані також повинні допомогти заспокоїти регулюючі органи.
Moderna заявила, що поділилася новими відкриттями щодо своєї вакцини з регуляторами та подала їх для публікації експертної оцінки. Перероблений варіант іще має бути схвалений Управлінням з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів США, але очікується, що він буде доступний пізніше цього місяця або на початку жовтня.
- 5 вересня стало відомо, що перша леді США Джилл Байден здала позитивний тест на коронавірус перед візитом очільника Білого дому Джо Байдена на саміт Великої двадцятки в Індії.
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