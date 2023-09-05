Дружина Байдена заразилася коронавірусом перед візитом президента США на саміт G20

Про це повідомляє The Washington Post.

За словами речниці Білого дому Карін Жан-П'єр, дружина президента заразилася коронавірусом. Тест Джо Байдена виявився негативним, він регулярно перевірятиметься цього тижня.

Президент Сполучених Штатів 7-10 вересня планує відвідати Індію для участі у саміті G20.

Директор з комунікацій 72-річної першої леді Елізабет Александер повідомила, що Джилл Байден зазнає лише слабких симптомів. Вона перебуватиме в будинку Рехобот-Біч у штаті Делавер.

Джилл Байден вже хворіла на коронавірус у середині серпня 2022 року. У неї спостерігалися легкі симптоми. Перша леді вакцинувалася та робила бустерні щеплення проти COVID-19.

Що відомо про прийдешній саміт G20 в Індії

15 серпня стало відомо, що на саміт Великої двадцятки, який відбудеться у Нью-Делі 9-10 вересня, запросили президента Росії Володимира Путіна, однак у списку запрошених немає представників України.

16 серпня міністр закордонних справ Індії Субрахманьям Джайшанкар підтвердив під час зустрічі з міжнародними ЗМІ, що Україна не була запрошена на саміт.

На минулий саміт G20 в Індонезії Україна отримала запрошення. Президент Володимир Зеленський тоді по відеозв'язку вперше представив учасникам зустрічі Формулу миру.

25 серпня прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков під час брифінгу заявив, що Путін не поїде на саміт G20 та відправить до Індії міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

31 серпня у ЗМІ з'явилася інформація про те, що саміт G20 в Індії, який запланований на цей тиждень, скоріш за все, відбудеться без участі китайського президента Сі Цзіньпіна.

4 вересня президент США Джо Байден заявив, що його розчарували повідомлення про те, що Сі Цзіньпін не візьме участь у саміті G20.