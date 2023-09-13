"Могла бути авіаційна атака з моря": військовий експерт Ступак про вибухи в Севастополі

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Тиждень тому наші розвідники провели чудову операцію з захопленням так званих "вишок Бойка" в Чорному морі. Дійсно, ми не маємо фізичного контролю над цими обʼєктами. Проте наші розвідники вдало там помародерили й щось забрали, а щось зруйнували. Тому Росія в цій частині Чорного моря позбулась вух і очей", - пояснив Ступак.

Експерт припустив, що кораблі Чорноморського флоту РФ були атаковані з акваторії моря

"На мою думку, спочатку була проведена операція ГУР МО зі знищення технічних засобів розвідки РФ на так званих "вишках Бойка", а потім здійснена атака по Севастополю. Це лише моє припущення, проте цілком вірогідно, що атаку здійснили наші літаки з акваторії Чорного моря. Наші літаки могли пролетіти над "вишками Бойка", зробити гачок, вийти в напрямку Севастополя й здійснити пуски ракет. Зокрема, це могли бути ракети Scalp, або Storm Shadow. Очевидно, що росіяни очікували удару з іншої території, але прилетіло звідки не чекали”, - додав він.