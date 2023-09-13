"Могла бути авіаційна атака з моря": військовий експерт Ступак про вибухи в Севастополі
Військовий експерт Іван Ступак вважає, що Україна могла атакувати суднобудівний завод в Севастополі ракетами Scalp, або Storm Shadow з акваторії Чорного моря
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Тиждень тому наші розвідники провели чудову операцію з захопленням так званих "вишок Бойка" в Чорному морі. Дійсно, ми не маємо фізичного контролю над цими обʼєктами. Проте наші розвідники вдало там помародерили й щось забрали, а щось зруйнували. Тому Росія в цій частині Чорного моря позбулась вух і очей", - пояснив Ступак.
Експерт припустив, що кораблі Чорноморського флоту РФ були атаковані з акваторії моря
"На мою думку, спочатку була проведена операція ГУР МО зі знищення технічних засобів розвідки РФ на так званих "вишках Бойка", а потім здійснена атака по Севастополю. Це лише моє припущення, проте цілком вірогідно, що атаку здійснили наші літаки з акваторії Чорного моря. Наші літаки могли пролетіти над "вишками Бойка", зробити гачок, вийти в напрямку Севастополя й здійснити пуски ракет. Зокрема, це могли бути ракети Scalp, або Storm Shadow. Очевидно, що росіяни очікували удару з іншої території, але прилетіло звідки не чекали”, - додав він.
- 11 вересня в ГУР МО повідомили, що поблизу берегів тимчасово окупованого Криму в Чорному морі українські захисники взяли під контроль бурові газо- та нафтовидобувні платформи "вишки Бойка", які були захоплені з 2015 року
- У ніч проти 13 вересня Росія звинуватила Україну в масованому ракетному ударі по судноремонтному заводу в Севастополі та пошкодженні двох кораблів. В українській розвідці підтвердили ураження великого десантного корабля та підводного човна РФ
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