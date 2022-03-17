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Мої пріоритети абсолютно зрозумілі, – Зеленський про переговори з Росією

17 березня, 2022 четвер
01:42
війна з Росією Зеленський

Президент України Володимир Зеленський розповів про вимоги на переговорах з Росією. Серед пріорітетів завершення війни та гарантії безпеки.

Про це він зауважив у своєму відеозверненні. 
 

"Переговори тривають. Переговори заради України. Мої пріоритети на переговори абсолютні зрозумілі: закінчення війни, гарантії безпеки, суверенітет, відновлення територіальної цілісності, реальні гарантії, реальний захист", – заявив Зеленський.

Президент також звернувся до російських солдатів і закликав їх скласти зброю, щоб зберегти життя. Він зазначив, що російські війська зазнають таких втрат в Україні, яких не було в Сирії, не було в Чечні. Не було їх і у радянських військ в Афганістані.

"Якщо ваша війна, війна проти українського народу ще будете продовжуватися, то мами Росії втратять більше дітей, ніж в афганській і Чеченській війнах разом узятих. Навіщо вам це потрібно?",– додав Зеленський.

  • Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський просить світ переглянути колишні союзи та гарантії безпеки, які вже не працюють після того, як Росія напала на Україну.

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Володимир Зеленський
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