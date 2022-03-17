Мої пріоритети абсолютно зрозумілі, – Зеленський про переговори з Росією

Про це він зауважив у своєму відеозверненні.



"Переговори тривають. Переговори заради України. Мої пріоритети на переговори абсолютні зрозумілі: закінчення війни, гарантії безпеки, суверенітет, відновлення територіальної цілісності, реальні гарантії, реальний захист", – заявив Зеленський.



Президент також звернувся до російських солдатів і закликав їх скласти зброю, щоб зберегти життя. Він зазначив, що російські війська зазнають таких втрат в Україні, яких не було в Сирії, не було в Чечні. Не було їх і у радянських військ в Афганістані.



"Якщо ваша війна, війна проти українського народу ще будете продовжуватися, то мами Росії втратять більше дітей, ніж в афганській і Чеченській війнах разом узятих. Навіщо вам це потрібно?",– додав Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський просить світ переглянути колишні союзи та гарантії безпеки, які вже не працюють після того, як Росія напала на Україну.