Мокрий сніг, мороз та ожеледиця: якою буде погода 24 листопада

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

В Україні 24 листопада мінлива хмарність. Вночі та вранці у південних областях місцями туман.

Вітер буде переважно західний, 7-12 м/с.

У західних областях вдень очікуються +3°C…+5°C, вночі -1°C…-3°C. Вночі місцями мокрий сніг.

На Півночі України вдень очікується від -1°C до +5°C, а вночі -1°C

-7°C. Також вночі подекуди мокрий сніг.

У східних областях вдень стовпчики термометра коливатимуться в межах від -1°C до +2°C, вночі -4°C…-9°C. Без опадів.

На Півдні України температура повітря вдень складатиме +1°C…+7°C, а вночі від 0°C до -6°C. Опадів не прогнозується.

У центральних областях вдень до +1°C…+6°C, вночі від 0°C до -5°C. Місцями з мокрим снігом вночі.

У Києві 24 листопада мінлива хмарність. Вночі невеликий мокрий сніг, по області на дорогах подекуди ожеледиця, вдень без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с.



Температура по Києву вночі близько 0°C, вдень +2°C…+4°C; по області вночі від +1°C тепла до -3°C, вдень +1°C…+6°C.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb