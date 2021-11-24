Мокрий сніг, мороз та ожеледиця: якою буде погода 24 листопада
В Україні 24 листопала буде холодно. Також очікується туман, сніг й ожеледиця на дорогах
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
В Україні 24 листопада мінлива хмарність. Вночі та вранці у південних областях місцями туман.
Вітер буде переважно західний, 7-12 м/с.
У західних областях вдень очікуються +3°C…+5°C, вночі -1°C…-3°C. Вночі місцями мокрий сніг.
На Півночі України вдень очікується від -1°C до +5°C, а вночі -1°C
-7°C. Також вночі подекуди мокрий сніг.
У східних областях вдень стовпчики термометра коливатимуться в межах від -1°C до +2°C, вночі -4°C…-9°C. Без опадів.
На Півдні України температура повітря вдень складатиме +1°C…+7°C, а вночі від 0°C до -6°C. Опадів не прогнозується.
У центральних областях вдень до +1°C…+6°C, вночі від 0°C до -5°C. Місцями з мокрим снігом вночі.
У Києві 24 листопада мінлива хмарність. Вночі невеликий мокрий сніг, по області на дорогах подекуди ожеледиця, вдень без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с.
Температура по Києву вночі близько 0°C, вдень +2°C…+4°C; по області вночі від +1°C тепла до -3°C, вдень +1°C…+6°C.
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