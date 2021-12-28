Мокрий сніг, ожеледь, хуртовини: ДСНС попередила про погодні ускладнення по всій території України

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.



"У південних, вночі і у Вінницькій, Хмельницькій та Чернівецькій областях, вдень і у центральних та східних областях значні опади у вигляді снігу та мокрого снігу (приріст снігового покриву 10-20 см), налипання мокрого снігу", - йдеться у повідомленні.



Крім того, надзвичайники попередили про мокрий сніг, дощ і ожеледь на півдні країни, а вдень - і у центральних областях.



Також в Україні, крім західних та північних областей, очікуються пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, снігові замети, ожеледиця на дорогах (I рівень небезпечності, жовтий).



"Такі погодні умови можуть спричинити порушення руху транспорту та відключення енергозабезпечення населених пунктів", - зазначили у ДСНС.



У горах Iвано-Франкiвської та на високогiр'ї східної частини Закарпатської областей 28 грудня через снiгопади очікується значна снiголавинна небезпека (ІІІ рiвень).

Нагадаємо, раніше синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко попередила про сильні снігопади, дощ і мороз 28 грудня.