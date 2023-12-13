Мокрий сніг, вітер та тепла погода: прогноз на 14 грудня від Наталки Діденко

Про це інформує синоптик Наталка Діденко.

"Завтра очікується складна погода! У четвер циклон та його атмосферні фронти зумовлять у більшості областей України дощ, мокрий сніг, подекуди налипання мокрого снігу, ожеледь та ожеледицю", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на півдні України можливий невеликий дощ.

На лівобережжі очікується вітер зі штормовими поривами. Температура повітря на заході, півночі та сході очікується вдень в межах -1...+3°C. У центральних областях +2...+7°C. А в південній частині +9...+13°C, в Криму до +15°C.

Фото: Наталка Діденко

У Києві очікуються опади

У столиці України у четвер, 14 грудня, буде кокрий сніг, дощі, рвучкий вітер та налипання мокрого снігу.

"Вночі та вранці опади можуть бути сильними", - додала синоптик.