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Мокрий сніг, вітер та тепла погода: прогноз на 14 грудня від Наталки Діденко

13 грудня, 2023 середа
16:35
Суспільство погода мокрий сніг зима

У четвер, 14 грудня, на території України очікується складна погода - дощ, мокрий сніг, ожеледиця рвучкий вітер та подекуди температура до +15°C

Про це інформує синоптик Наталка Діденко.

"Завтра очікується складна погода! У четвер циклон та його атмосферні фронти зумовлять у більшості областей України дощ, мокрий сніг, подекуди налипання мокрого снігу, ожеледь та ожеледицю", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на півдні України можливий невеликий дощ.

На лівобережжі очікується вітер зі штормовими поривами. Температура повітря на заході, півночі та сході очікується вдень в межах -1...+3°C. У центральних областях +2...+7°C. А в південній частині +9...+13°C, в Криму до +15°C.

Погода

Фото: Наталка Діденко

У Києві очікуються опади

У столиці України у четвер, 14 грудня, буде кокрий сніг, дощі, рвучкий вітер та налипання мокрого снігу.

"Вночі та вранці опади можуть бути сильними", - додала синоптик.

  • 13 грудня в Україні переважно тепло, дощі, мокрий сніг та щільні тумани.

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