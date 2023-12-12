В Україні відлига: прогноз погоди від Наталки Діденко на 13-14 грудня
В середу, 13 грудня, в Україні буде переважно тепло, очікуються дощі, мокрий сніг та щільні тумани
Про це пише синоптикиня Наталка Діденко.
Зазначає, що 13 грудня погода в Україні коливатиметься в межах 0…+5°C, на півдні очікується +3…+9°, лише на сході буде 0…-2°C.
Також на сході буде мокрий сніг, а на заході України та в Одесі пройдуть дощі. На інших територіях очікуються щільні тумани без відчутних опадів.
У Києві буде хмарно, можливо, мряка, температура в межах 0…+2. Ввечері посилиться вітер.
14 грудня в Україні також місцями очікуються опади та сильний вітер. Зокрема у Києві буде тепло, але дуже вітряно і дощитиме.
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Тиждень в Україні розпочався із туманів, опадів та хмарності.
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