Новий тиждень в Україні розпочнеться з туманів, опадів і хмарності: прогноз погоди від Наталки Діденко на 11 грудня
У понеділок, 11 грудня, в Україні очікуються туманність, хмарність та опади. У південних областях триматиметься плюсова температура
Про це інформує синоптик Наталка Діденко.
Зазначається, що крім хмарності і туманів в Україні 11 грудня можливі й періодичні опади у вигляді снігу та дощу.
Вночі температура опуститься до 0...-5°C, а вдень пануватимуть 0...+4°C.
У Києві 11 грудня вночі триматиметься -1°C, а вдень +1°C. У столиці також прогнозують сиру погоду з туманами, хмарністю і можливими опадами.
За словами синоптика, так відлига в Україні триватиме цілий тиждень.
- На 10 грудня синоптик прогнозувала хмарну і помірно теплу погоду - найтепліше на півдні. Також очікуються сильні тумани, мокрий сніг та ожеледь.
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