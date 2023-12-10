Новий тиждень в Україні розпочнеться з туманів, опадів і хмарності: прогноз погоди від Наталки Діденко на 11 грудня

Про це інформує синоптик Наталка Діденко.

Зазначається, що крім хмарності і туманів в Україні 11 грудня можливі й періодичні опади у вигляді снігу та дощу.

Вночі температура опуститься до 0...-5°C, а вдень пануватимуть 0...+4°C.

У Києві 11 грудня вночі триматиметься -1°C, а вдень +1°C. У столиці також прогнозують сиру погоду з туманами, хмарністю і можливими опадами.

За словами синоптика, так відлига в Україні триватиме цілий тиждень.