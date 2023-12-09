Мокрий сніг, туман і хмарність: прогноз погоди на 10 грудня від синоптика Наталки Діденко

Про це інформує синоптик Наталка Діденко.

Зазначається, що у неділю в Україні буде вогка хмарна погода з періодичними опадами. Під час опадів можливе налипання мокрого снігу та ожеледь.

Крім того, блукатимуть тумани - видимість погіршиться до 200-500 метрів.

Температура повітря вдень коливатиметься від -3°C до +2°C. На півдні пануватимуть +2...+5°C, в Криму та на півдні Одещини - до +8°C.

Погода у столиці

У Києві 10 грудня очікується хмарна волога погода.

Вночі температура знизиться до -2...-4°C, а вдень передбачається близько нуля. На дорогах буде дуже слизько.

Синоптик зазначає, що надалі в Україні переважатиме волога хмарна, але переважно плюсова погода.