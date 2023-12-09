Мокрий сніг, туман і хмарність: прогноз погоди на 10 грудня від синоптика Наталки Діденко
У неділю, 10 грудня, в Україні пануватиме хмарна і помірно тепла погода - найтепліше буде на півдні. Також очікуються сильні тумани, мокрий сніг та ожеледь
Про це інформує синоптик Наталка Діденко.
Зазначається, що у неділю в Україні буде вогка хмарна погода з періодичними опадами. Під час опадів можливе налипання мокрого снігу та ожеледь.
Крім того, блукатимуть тумани - видимість погіршиться до 200-500 метрів.
Температура повітря вдень коливатиметься від -3°C до +2°C. На півдні пануватимуть +2...+5°C, в Криму та на півдні Одещини - до +8°C.
Погода у столиці
У Києві 10 грудня очікується хмарна волога погода.
Вночі температура знизиться до -2...-4°C, а вдень передбачається близько нуля. На дорогах буде дуже слизько.
Синоптик зазначає, що надалі в Україні переважатиме волога хмарна, але переважно плюсова погода.
- У п'ятницю, 8 грудня, Київ засипало снігом. На дорогах працювали 306 одиниць техніки "Київавтодору", у дворах - 117 одиниць техніки.
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