Столицю засипало снігом: на дорогах працюють понад 400 одиниць техніки

Про це пише КМДА.

Зазначається, що двори та міжквартальні проїзди прибирають 3310 працівників та 117 одиниць техніки керуючих компаній. Також у зелених зонах працюють 760 співробітників та 62 одиниці техніки "зеленбудів".

Укргідрометцентр на сьогодні, 8 грудня, прогнозує сніг, на дорогах ожеледицю (І рівень небезпечності).

У КМДА закликали водіїв бути уважними за кермом, при наближенні до пішохідних переходів і місць розташування дитячих установ знижувати швидкість до мінімуму.