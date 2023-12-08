Столицю засипало снігом: на дорогах працюють понад 400 одиниць техніки
У п'ятницю, 8 грудня, у Києві сніжитиме. На дорогах працюють 306 одиниць техніки "Київавтодору", у дворах - 117 одиниць техніки
Про це пише КМДА.
Зазначається, що двори та міжквартальні проїзди прибирають 3310 працівників та 117 одиниць техніки керуючих компаній. Також у зелених зонах працюють 760 співробітників та 62 одиниці техніки "зеленбудів".
Укргідрометцентр на сьогодні, 8 грудня, прогнозує сніг, на дорогах ожеледицю (І рівень небезпечності).
У КМДА закликали водіїв бути уважними за кермом, при наближенні до пішохідних переходів і місць розташування дитячих установ знижувати швидкість до мінімуму.
- У неділю, 26 листопада, Одесу та область засипало снігом, на дорогах утворилася ожеледиця. Через погіршення погоди на трьох трасах регіону перекрили рух для транспорту. Негода спричинила низку аварій, внаслідок яких є перші постраждалі, а школи перевели на дистанційне навчання.
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