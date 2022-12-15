Мокрий сніг з переходом у дощ і пориви вітру. Прогноз погоди на 16 грудня від Наталки Діденко
Синоптик Наталка Діденко розповіла, що у п'ятницю в Україні прогнозують мокрий сніг, який переходитиме в дощ через потепління, а також місцями сильні пориви вітру
Про це інформує синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко.
Завтра, 16-го грудня, черговий циклон Erdmute знову впливатиме своїми атмосферними фронтами на погоду західних та північних областей України, а також поширить свій вплив на Вінниччину.
Фахівчиня пише, тому в п'ятницю у цих регіонах очікується мокрий сніг з переходом у дощ, бо потепліє, пориви вітру до штормових, знову ускладнення ситуації на дорогах.
На Півдні України, у східних областях та більшості центральних опадів суттєвих не передбачається.
Температура повітря завтра протягом дня очікується 0 - +4 градуси, на півдні +5 - +9, в Криму до +12 градусів. Хіба що по півночі України прогулюватимуться невеликі "мінуси".
"Кияни! Треба ще потерпіти оце мокре, хоча й красиве, "неподобство" завтра та післязавтра", - пише Діденко.
З неділі-понеділка, опади притихнуть, проте вкупі із похолоданням. До вівторка морози посиляться і вночі навіть можливо до -12 -17 градусів, але й це короткочасно, з середи знову стовпчики термометрів піднімуться.
А поки 16-го грудня очікується мокрий сніг з переходом у дощ. Впродовж дня п'ятниці буде 0 - +2 градуси.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.47
Купівля 39.47Продаж 40.18
-
EUR
Купівля 41.11Продаж 42.17
- Актуальне
- Важливе