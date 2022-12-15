Мокрий сніг з переходом у дощ і пориви вітру. Прогноз погоди на 16 грудня від Наталки Діденко

Про це інформує синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко.

Завтра, 16-го грудня, черговий циклон Erdmute знову впливатиме своїми атмосферними фронтами на погоду західних та північних областей України, а також поширить свій вплив на Вінниччину.

Фахівчиня пише, тому в п'ятницю у цих регіонах очікується мокрий сніг з переходом у дощ, бо потепліє, пориви вітру до штормових, знову ускладнення ситуації на дорогах.

На Півдні України, у східних областях та більшості центральних опадів суттєвих не передбачається.

Температура повітря завтра протягом дня очікується 0 - +4 градуси, на півдні +5 - +9, в Криму до +12 градусів. Хіба що по півночі України прогулюватимуться невеликі "мінуси".

"Кияни! Треба ще потерпіти оце мокре, хоча й красиве, "неподобство" завтра та післязавтра", - пише Діденко.

З неділі-понеділка, опади притихнуть, проте вкупі із похолоданням. До вівторка морози посиляться і вночі навіть можливо до -12 -17 градусів, але й це короткочасно, з середи знову стовпчики термометрів піднімуться.

А поки 16-го грудня очікується мокрий сніг з переходом у дощ. Впродовж дня п'ятниці буде 0 - +2 градуси.

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