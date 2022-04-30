Молдова може потрапити у зону нових імперських інтересів Путіна, - молдавський дипломат
Олексій Тулбуре, молдавський дипломат, експостійний представник Молдови при ООН у раді Європи вважає, що ризики для Молдови існують тому, що одна цілей Путіна - відновити існування Радянського Союзу в кордонах по р.Прут, відповідно, Молдова потрапляє у зону нових геополітичних інтересів путінського режиму
Про це він повідомив в ефірі телеканалу "Еспресо".
Дипломат зазначив, що при загрозі російських військ армія Молдови знаходиться не у дуже дієспроможному стані і зможе чинити опір виключно силами поліції та народного ополчення.
"Ми серйозно сприймаємо загрози та розуміємо, що таки ризики існують. Путін не одноразово у своїх виступах називав руйнування та зникнення Радянського Союзу геополітичною катастрофою століття. Відповідно, за його логікою відновлення СРСР є одною з путінських цілей. Радянський Союз мав кордон не по Дністру, а по Пруту, тому Молдова повинна потрапляти у зону нових геополітичних імперських інтересів путінського режиму"- зауважив Тулбуре.
Олексій Тулбуре підкреслив, що Молдова зараз захищена ЗСУ і боротьба України – це гарантія безпеки не тільки самої України й Молдови, а і всього світу.
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