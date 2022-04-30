Молдова може потрапити у зону нових імперських інтересів Путіна, - молдавський дипломат

Про це він повідомив в ефірі телеканалу "Еспресо".

Дипломат зазначив, що при загрозі російських військ армія Молдови знаходиться не у дуже дієспроможному стані і зможе чинити опір виключно силами поліції та народного ополчення.



"Ми серйозно сприймаємо загрози та розуміємо, що таки ризики існують. Путін не одноразово у своїх виступах називав руйнування та зникнення Радянського Союзу геополітичною катастрофою століття. Відповідно, за його логікою відновлення СРСР є одною з путінських цілей. Радянський Союз мав кордон не по Дністру, а по Пруту, тому Молдова повинна потрапляти у зону нових геополітичних імперських інтересів путінського режиму"- зауважив Тулбуре.

Олексій Тулбуре підкреслив, що Молдова зараз захищена ЗСУ і боротьба України – це гарантія безпеки не тільки самої України й Молдови, а і всього світу.

23 квітня Молдова викликала російського посла через заяву генерала РФ про Придністров’я

Також радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що Україна та Молдова мають працювати як одна команда на тлі загострення у невизнаному Придністров'ї