"Україна убезпечить регіон, але маємо працювати в одній команді": Подоляк застеріг Молдову щодо Придністров'я і російської окупації
Радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що Україна та Молдова мають працювати як одна команда на тлі загострення у невизнаному Придністров'ї
Про це він написав y Twitter.
"Росія намагається дестабілізувати ситуацію в "ПМР" та натякає Молдові, щоб чекала гостей. Погана новина: якщо Україна не встоїть, завтра ворог буде біля воріт Кишинева. Хороша новина в тому, що Україна забезпечить стратегічну безпеку в регіоні. Втім, маємо працювати як одна команда", - зазначив він.
Читайте також: Донбас та Південь України з виходом до невизнаного Придністров'я: у Росії знову змінили плани на війну
- 24 квітня депутат російської держдуми Віктор Водолацький допустив визнання Росією незалежності "Придністровської Молдавської республіки"
- 25 квітня у будівлі "міністерства державної безпеки" в місті Тирасполь у окупованому РФ Придністров'ї пролунали вибухи - це був обстріл з гранатомета.
- Головне управління української розвідки назвало це провокацією ФСБ
- У Бюро реінтеграції Молдови відреагували на вибухи в Тирасполі та назвали їх приводом для створення напруженості в Придністровському регіоні.
- У так званій Придністровській Молдавській Республіці оголосили "червоний" рівень терористичної загрози.
- Президентка Молдови Майя Санду заявила, що у вибухах, що сталися у невизнаному Придністров'ї, винні сили всередині регіону.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
30.92
Купівля 30.92Продаж 32.01
-
EUR
Купівля 33.03Продаж 34.43
- Актуальне
- Важливе