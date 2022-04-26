"Україна убезпечить регіон, але маємо працювати в одній команді": Подоляк застеріг Молдову щодо Придністров'я і російської окупації

Про це він написав y Twitter.



"Росія намагається дестабілізувати ситуацію в "ПМР" та натякає Молдові, щоб чекала гостей. Погана новина: якщо Україна не встоїть, завтра ворог буде біля воріт Кишинева. Хороша новина в тому, що Україна забезпечить стратегічну безпеку в регіоні. Втім, маємо працювати як одна команда", - зазначив він.



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24 квітня депутат російської держдуми Віктор Водолацький допустив визнання Росією незалежності "Придністровської Молдавської республіки"

25 квітня у будівлі "міністерства державної безпеки" в місті Тирасполь у окупованому РФ Придністров'ї пролунали вибухи - це був обстріл з гранатомета.

Головне управління української розвідки назвало це провокацією ФСБ

У Бюро реінтеграції Молдови відреагували на вибухи в Тирасполі та назвали їх приводом для створення напруженості в Придністровському регіоні.

У так званій Придністровській Молдавській Республіці оголосили "червоний" рівень терористичної загрози.

Президентка Молдови Майя Санду заявила, що у вибухах, що сталися у невизнаному Придністров'ї, винні сили всередині регіону.