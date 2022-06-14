Молдова може вийти з СНД заради вступу до ЄС

Про це заявив міністр закордонних справ Ніку Попеску, повідомляє PRO TV.

Глава МЗС також зазначив, що існуючі нормативні акти, пов'язані з СНД, не повинні перешкоджати руху Молдови до Євросоюзу. За його словами, більшість угод, підписаних в СНД, вже давно пройшли через фільтр сумісності з європейськими прагненнями країни.

Також напередодні у Молдові заявили, що країна не розглядає варіанту відмови від Придністровського регіону заради вступу до ЄС.

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