Молдова може вийти з СНД заради вступу до ЄС
Уряд Молдови проведе аналіз законів і міжнародних угод з СНД на предмет протиріччя з нормами і вимогами Євросоюзу
Про це заявив міністр закордонних справ Ніку Попеску, повідомляє PRO TV.
Глава МЗС також зазначив, що існуючі нормативні акти, пов'язані з СНД, не повинні перешкоджати руху Молдови до Євросоюзу. За його словами, більшість угод, підписаних в СНД, вже давно пройшли через фільтр сумісності з європейськими прагненнями країни.
- Також напередодні у Молдові заявили, що країна не розглядає варіанту відмови від Придністровського регіону заради вступу до ЄС.
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