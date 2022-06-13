У Молдові не збираються відмовлятися від Придністров'я заради шляху до ЄС

Про це заявив в ефірі телеканалу RTR Moldova віцепрем'єр із реінтеграції Молдови Олег Серебрян, передають росЗМІ.

"Я не думаю, що відмова від Придністров'я нам дуже допоможе з процесом євроінтеграції, а нові проблеми додасть. Я ще не бачив, щоб країна просто так відмовлялася від 11% своєї території, там живуть наші громадяни, їх понад 200 тисяч", - сказав він.

Віцепрем'єр додав, що існує можливість синхронізації процесу реінтеграції регіону до Молдови та шляху в ЄС.

За даними ЗМІ, Єврокомісія, ймовірно, буде рекомендувати надати Україні та Молдові статус кандидата в Євросоюз.