Молдова на два місяці ввела надзвичайний стан через ультиматум "Газпрому"

Про це повідомляє NewsMaker.



Під час засідання 20 січня за введення надзвичайного стану проголосували 58 депутатів. Режим НС у сфері енергетики буде діяти протягом 60 днів.



Прем'єрка Наталія Гаврилиця заявила, що введення НС дозволить приймати рішення, які "дозволять швидко забезпечити газом" населення, у тому числі відходячи від законодавчих норм.



Також введення НС дозволить оптимізувати споживання газу, ухвалити рішення, які дозволять операторам ринку швидко закуповувати та постачати газ та інші ресурси, інформувати населення про надзвичайну ситуацію та запровадити спеціальний режим щодо використання засобів телекомунікації.



Рішення про надзвичайний стан ухвалили у зв'язку з погрозами "Газпрома" припинити постачання газу до Молдови 20 січня, якщо "Молдовагаз" не сплатить поточне постачання. Молдова мала у першій половині січня виплатити $63 млн, але наразі країні не вистачає $25 млн для оплати боргу.

У жовтні 2021 року Молдова також запроваджувала 30-денний надзвичайний стан в енергетичному секторі через дефіцит газу після невдалих перемовин із "Газпромом".

Раніше "Газпром" офіційно попередив Молдову про припинення постачання газу, якщо "Молдовагаз" не сплатить авансовий платіж до 20 січня.

19 січня уряд Молдови схвалив введення надзвичайного стану в енергетичному секторі.