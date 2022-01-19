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Газпром погрожує перекрити Молдові газ, у країні розглянуть запровадження надзвичайного стану

19 січня, 2022 середа
12:15
Світ газ

У "Газпромі" заявили про припинення газопостачання до Молдови в разі невнесення країною платежу до 20 січня

Про це повідомила прем'єр-міністерка Молдови Наталія Гаврилиця, передає News Maker.

""Газпром" учора направив офіційний лист до "Молдовагаз", у якому повідомив про намір припинити постачання природного газу до Молдови у разі несплати поточних постачань газу до 20 січня. Іншими словами, у нас є офіційний лист, у якому повідомляється, що існує реальний ризик припинення постачання природного газу", - пояснила вона.

За її словами, у попередні роки "Газпром" давав "Молдовгазу" змогу оплачувати газопостачання в холодну пору з відтермінуванням на кілька місяців.

"На жаль, "Газпром" загрожує залишити споживачів без газу, замість того, щоб вжити заходів, які допоможуть "Молдовагазу" виконати контрактні зобов'язання перед споживачами та постачальниками. Попри те, що концерн володіє мажоритарним пакетом акцій у "Молдовагаз", - зауважила прем'єр-міністерка.

Вона додала, що уряд вбачає загрозу енергетичній безпеці Молдови.

"Тому сьогодні відбудеться засідання комісії з надзвичайних ситуацій. У країні необхідно запровадити надзвичайний стан у енергетичному секторі", - наголосила Наталія Гаврилиця.

Якщо комісія ухвалить таке рішення, прем'єр-міністерка вирушить до парламенту, щоб схвалити його.
 

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Росія
Газпром
Молдова
надзвичайний стан
газопостачання
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