Уряд Молдови схвалив запровадження надзвичайного стану через погрози Газпрому
Уряд Молдови схвалив введення надзвичайного стану в енергетичному секторі через ризик припинення постачання російського газу
Про це повідомляє NewsMaker.
Уряд Молдови на засіданні 19 січня схвалив запровадження надзвичайного стану в енергетичному секторі на 60 днів через ризик припинення постачання газу з Росії. Тепер це рішення має схвалити парламент.
"Проєкт передбачає, що розпорядження надзвичайної комісії набудуть чинності негайно після їх ухвалення. Пропонуємо ввести режим НС на 60 днів з огляду на те, що схожа ситуація може повторитися в лютому та березні", - заявив віцепрем'єр, міністр регіонального розвитку та інфраструктури Андрій Спину.
За словами віцепрем’єр-міністра країни Андрія Спину, Молдова може заплатити лише $38 із $63 млн, які вона винна Газпрому.
- Раніше прем'єр-міністр Наталія Гаврилиця повідомила, що Газпром офіційно попередив Молдову про припинення постачання газу, якщо "Молдовагаз" не сплатить авансовий платіж до 20 січня.
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