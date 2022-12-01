Молдова на засіданні ОБСЄ закликала вивести російські війська з Придністров'я
Молдова під час засідання ради міністрів закордонних справ ОБСЄ закликала до виведення російських військ з окупованого Придністров'я
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску.
"Незаконна присутність російських збройних сил порушує суверенітет та нейтральний статус Молдови. Ми рішуче закликаємо до повного та беззаперечного виводу російських військових з території Республіки Молдова відповідно до зобов'язань, взятих РФ у 1999 році на саміті ОБСЄ у Стамбулі", - заявив він.
Крім того, Попеску закликав звернути увагу учасників засідання на склад боєприпасів, які лишилися ще з часів СРСР, у селі Кобасна. За його словами, ці боєприпаси розміщенні там незаконно. Віцепрем'єр-міністр зазначив, що цей склад загрожує всьому регіонові та його треба ліквідувати за допомогою належних міжнародно визнаних процедур.
- 30 листопада Ніку Попеску заявив, що країна прагне зміцнити співпрацю з НАТО та наголошує на її нейтралітеті, закріпленій в конституції.
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