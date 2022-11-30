Молдова хоче зміцнити співпрацю з НАТО, – міністр МЗС Попеску

Про це інформує "Радіо Свобода Молдови".

На зустрічі міністрів закордонних справ країн Північноатлантичного альянсу в Бухаресті Попеску зазначив, що статус нейтралітету Молдови передбачений конституцією, а нейтралітет не означає самоізоляцію, демілітаризацію чи байдужість до того, що відбувається у світі.

"Молдова зацікавлена ​​в зміцненні своєї стійкості, в тому числі через НАТО", - наголосив Попеску.

Міністр закордонних справ додав, що Молдова присутня на міністерській зустрічі НАТО, щоб бути більш помітною на міжнародній арені та налагодити партнерські відносини з країнами та організаціями, які підтримують їхню свободу.

"На міжнародній арені ми живемо в складному регіоні, який постраждав від жорстокої агресії Росії проти України, що має драматичні наслідки для нашої країни", - сказав Попеску, перерахувавши, що повітряний простір країни був захоплений російськими ракетами. Молдова також постраждала від дефіциту електроенергії та відключень, спричинених ударами Москви по українській енергетичній інфраструктурі.

Міністри закордонних справ країн НАТО пообіцяли під час зустрічі посилити "індивідуалізовану підтримку Молдови та двох інших країн-партнерів", яку вони приймають у Бухаресті 29-30 листопада.

На зустріч, присвячену підтримці України, Молдову запросили, як країну-партнера Північноатлантичного альянсу разом із Грузією та Боснією і Герцеговиною.

12 квітня в Молдові подовжили режим надзвичайного стану на тлі війни Росії проти України. 30 листопада стало відомо, що у Молдові планують на 60 днів знову подовжити надзвичайний стан.

23 листопада у Молдові відключили електроенергію по всій країні через обстріли української енергосистеми. "Росія залишила Молдову в безодні. Ми не можемо довіряти режиму, який залишає нас у темряві та холоді, який навмисно вбиває людей із простого бажання залишати інші народи у бідності та приниженні", - заявила президентка країни Санду.

Міністерство закордонних справ Молдови викликало російського посла через обстріли енергетичних об'єктів України.

Того ж дня прем'єр-міністри України Денис Шмигаль та Молдови Наталія Гаврилиця обговорили питання відновлення енергетичних систем після ракетних атак армії РФ.