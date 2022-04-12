Молдова не готова віддавати борг за російський газ та може залишитися без енергоносія з травня, - Мінінфраструктури
Міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрій Спину заявив, що країна поки не готова повертати борг за газ із РФ і, згідно з контрактом, може бути відключена від поставок вже в травні
Про це передає ProTV.
"Є ризик, що вони зупинять постачання газу на підставі контракту. Однак Молдавські споживачі не залишаться без газу, оскільки у нас є альтернативні постачальники", - наголосив він.
За словами міністра, Молдова готова узгодити графік погашення заборгованості, але перед цим необхідно отримати аудит боргу, який накопичився на балансі АТ "Молдовагаз".
Так, згідно з домовленістю, угода щодо поставок газу має бути підписана до 1 травня, проте уряд Молдови наразі не зміг залучити закордонного аудитора.
"Ми не можемо допустити підписання угоди між "Молдовагазом" і "Газпромом" про погашення передбачуваної заборгованості без аудиту", - сказав Спину.
Він додав, що представники уряду Молдови в наглядовій раді блокуватимуть проведення такого засідання.
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