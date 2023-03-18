Молдова ніколи не буде на боці вбивць, - Санду про підтримку України

Про це мовиться в інтерв'ю Маї Санду телеканалу Moldova 1.

"Молдавани ніколи не були на боці вбивць і не будуть на боці вбивць. Ми засуджуємо агресію росії проти України з першого дня війни", - наголосила президентка.

Мая Санду додала, що Росія намагається зруйнувати конституційний лад у Молдові та втрутитися в її внутрішні справи, зокрема поширюючи пропаганду й дезінформацію: "Я знаю, що Росія прагне вплутатися у внутрішні справи Республіки Молдова. Ми знали про пропаганду і дезінформацію, говорили і намагалися захиститися. Але в той момент, коли ми мали переконливі докази того, що в Кишиневі силкуються повалити уряд, демократично обраний громадянами Республіки Молдова, ми вийшли і публічно виступили, щоб наші люди знали, хто наші друзі, а хто наші вороги".