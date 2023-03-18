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Молдова ніколи не буде на боці вбивць, - Санду про підтримку України

18 березня, 2023 субота
06:48
Світ Мая Санду

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що молдовани ніколи не стануть на бік убивць та запевнила в підтримці України у війні проти Росії

Про це мовиться в інтерв'ю Маї Санду телеканалу Moldova 1.

"Молдавани ніколи не були на боці вбивць і не будуть на боці вбивць. Ми засуджуємо агресію росії проти України з першого дня війни", - наголосила президентка.

Мая Санду додала, що Росія намагається зруйнувати конституційний лад у Молдові та втрутитися в її внутрішні справи, зокрема поширюючи пропаганду й дезінформацію: "Я знаю, що Росія прагне вплутатися у внутрішні справи Республіки Молдова. Ми знали про пропаганду і дезінформацію, говорили і намагалися захиститися. Але в той момент, коли ми мали переконливі докази того, що в Кишиневі силкуються повалити уряд, демократично обраний громадянами Республіки Молдова, ми вийшли і публічно виступили, щоб наші люди знали, хто наші друзі, а хто наші вороги".

  • Нагадаємо, президентка Мая Санду раніше заявила, що не бачить загрози війни в Молдові, поки Україна хоробро дає відсіч російським окупантам і таким чином захищає Молдову.
Україна
Молдова
війна з Росією
Мая Санду
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