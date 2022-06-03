Молдова обмежить трансляцію контенту з РФ на телебаченні
Парламент Молдови ухвалив закон про боротьбу з дезінформацією та пропагандою, тепер не менше половини контенту, що закуповується за кордоном, має бути з країн ЄС, США, Канади
Про це передає NewsMaker.
Відомо, що одна зі статей закону забороняє трансляцію телепрограм та фільмів військового утримання, вироблених у країнах, які не ратифікували конвенцію про транскордонне телебачення. Росія цю конвенцію не ратифікувала.
Також новий закон наказує, щоб не менше половини контенту, що закуповується за кордоном, було з країн ЄС, США, Канади або країн, які ратифікували Європейську конвенцію про транскордонне телебачення.
- Молдова планує дозволити вводити в країну іноземних силовиків, щоб керувати потоком біженців. Також країна має намір попросити зброю на Заході.
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