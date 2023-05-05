Молдова планує запровадити тимчасові обмеження на імпорт зернових та олійних культур з України
Молдова має намір вжити заходів, які запровадили деякі країни ЄС щодо імпорту зернових та олійних культур з України. Обмеження матимуть тимчасовий характер
Про це 5 травня повідомив міністр сільського господарства Володимир Боля на зустрічі із головою Делегації ЄС у Молдові Янісом Мажейксом, передає Newsmaker.
Боля розповів дипломату про "намір міністерства тимчасово вжити заходів, які запровадили деякі країни ЄС щодо імпорту зернових та олійних культур із України".
Він також розповів, що уряд має намір компенсувати аграріям акциз на дизельне паливо, що використовується, і субсидувати вартість засобів для захисту рослин і добрив.
Варто зазначити, що раніше голова МЗС Дмитро Кулеба пропонував Молдові стати частиною транзитного коридору для обходу блокади морських портів України.
- Єврокомісія заборонила імпорт агропродуктів з України у 5 країн ЄС, які звинувачували український імпорт в обвалі місцевих цін.
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