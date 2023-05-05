Про це 5 травня повідомив міністр сільського господарства Володимир Боля на зустрічі із головою Делегації ЄС у Молдові Янісом Мажейксом, передає Newsmaker.

Боля розповів дипломату про "намір міністерства тимчасово вжити заходів, які запровадили деякі країни ЄС щодо імпорту зернових та олійних культур із України".

Він також розповів, що уряд має намір компенсувати аграріям акциз на дизельне паливо, що використовується, і субсидувати вартість засобів для захисту рослин і добрив.

Варто зазначити, що раніше голова МЗС Дмитро Кулеба пропонував Молдові стати частиною транзитного коридору для обходу блокади морських портів України.