Молдова приєдналася до нового пакету санкцій ЄС проти Росії

Про це 23 листопада написала молдовська служба "Радио Свобода".

Рішення ухвалили за тиждень після того, як Європейська комісія попросила Кишинів у звіті про відкриття переговорів щодо вступу в Європейський союз приєднатися до кількох європейських санкцій проти Росії.

Указ, підписаний міністром закордонних справ Ніку Попеску ще 16 листопада, передбачає приєднання Республіки Молдова до семи пакетів міжнародних обмежувальних заходів ЄС, включно з найбільшим пакетом санкцій проти Росії, який ввели ще 2014 року.

До списку підсанкційних входять кілька російських бізнесменів з оточення президента країни-агресора Володимира Путіна (Алішер Усманов, Олег Дерипаска, Аркадій Ротенберг, Геннадій Тимченко та інші), члени уряду (міністр оборони Сергій Шойгу), колишні командири російської армії під час вторгнення в Україну (Сергій Суровікін), так звані міністри "ДНР" і "ЛНР" і представники окупаційної влади у Криму (Сергій Аксьонов, Володимир Константинов).

Також серед підсанкційних – експрезидент України Віктор Янукович і лідер групи найманців ПВК "Вагнер" вген Пригожин, який загинув цього літа.

Окрім того, у списку санкцій – банки, політичні партії, військові підприємства, будівельні компанії з РФ, а також фізичні або юридичні особи з Ірану, котрі виробляли комплектовання чи постачали БПЛА, які росіяни використовували у війні в Україні.