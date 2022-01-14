Молдова з 17 січня спрощує правила в'їзду

Про це повідомляє Newsmaker.



З 17 січня всім, хто в'їжджає до Молдови, незалежно від країни, з якої вони приїхали, необхідно буде подати один із наступних документів:



- сертифікат (паперовий або в електронному форматі) про повний курс вакцинації від коронавірусу (дійсний через 14 днів);



- медичний висновок, що підтверджує, що за останні пів року людина перехворіла на коронавірус;



- тест, що підтверджує наявність антитіл (дійсний три місяці з моменту здачі);



- експрес-тест або ПЛР-тест, зроблений за 48 та 72 години відповідно до в'їзду в країну.



Ті, хто не зможуть пред'явити один із цих документів, зобов'язані будуть провести на карантині 14 днів. Карантин можна буде перервати на сьомий день, якщо ПЛР-тест або експрес-тест на ковід покаже негативний результат.



Від карантину звільняються лише діти до 12 років, які не мають симптомів зараження, учні до 18 років, які приїхали на навчання до Молдови, громадяни, які приїхали на лікування, транзитні пасажири, які мають залишити Молдову протягом 24 годин.



До 17 січня діють правила, згідно з якими при в'їзді з країн "червоної зони" всі, незалежно від того, чи вакцинована людина, мають пред'являти результати ПЛР-тест.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb