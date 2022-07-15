Молдова запустила у космос перший супутник
Молдова запустила у космос свій перший супутник TUMnanoSAT в рамках програми NASA KiboCUBE
Про це повідомляють у NASA.
"Ми прагнемо надати переваги простору всім. Це був запуск TUMnanoSAT – першого супутника Молдови – разом із наступним поповненням поставок на Міжнародну космічну станцію. Там наші міжнародні партнери з JAXA (Японського агентства аерокосмічних досліджень) і Управління ООН з питань космічного простору (UNOOSA) виведуть його на останню орбіту, щоб допомогти розширити можливості молдовських досліджень космосу", – розповідають у агентстві.
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