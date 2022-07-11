Вчені показали кульове скупчення зірок у сузір'ї Скорпіона
Вчені показали знімок яскравого скупчення зірок, зроблений космічним телескоп Hubble
Його опублікували на сайті обсерваторії.
На фото кульове скупчення Терзан 2 у сузір’ї Скорпіона, переповнене безліччю блискучих зірок. Для таких спостережень та світлин Hubble використовує і свою Advanced Camera for Surveys, і Wide Field Camera 3, задіюючи усі переваги додаткових можливостей цих інструментів.
Як розповідають вчені, світло від далеких астрономічних об'єктів потрапляє в Hubble і збирається 2,4-метровим основним дзеркалом телескопа, потім відбивається від вторинного дзеркала в глибину телескопа, де менші дзеркала можуть направляти світло на окремі інструменти.
"Кожен із чотирьох операційних інструментів Hubble сам по собі є шедевром астрономічної інженерії та містить складний набір дзеркал та інших оптичних елементів для усунення будь-яких аберацій або оптичних дефектів спостережень, а також фільтри, які дозволяють астрономам спостерігати за конкретними діапазонами довжин хвиль. Дзеркала всередині кожного приладу також виправляють невеликі недоліки головного дзеркала Hubble. У фіналі маємо кристально чисті результати спостережень, як цей портрет Терзан 2", - зазначають у обсерваторії.
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