Вчені наближаються до повної карти дна світового океану

Про це йдеться у матерілі BBC News Україна.

Повідомляється, що наразі сучасна карта дна океана має трохи менше чверті загальної площі під водою - 23,4%. Вдосконалення цієї карти є надзвичайно важливим, адже це допомагає у навігації та охороні довкілля.

Цього тижня у Лісабоні відбулася ІІ конференція ООН з питань океану, де й було представлено оновлену карту. Минулого року науковці позначили на карті близько 10 мільйонів квадратних кілометрів нових бариметричних даних, що є еквівалентною площою до поверхні суші в Європі.

Наголошується, що більшість потрібних даних отримали не завдяки картогрофічним роботам, а тому, що уряди, установи й компанії погодилися відкрити свої архіви.

Не виключено, що ще 10-15% необхідної інформації досі зберігається на серверах, частково тому, що власники побоюються видати комерційну чи оборонну таємницю.

Проєкт стартував у 2017 році, коли було досліджено лише 6% світового дна.

Вчені обіцяють до 2030 року розробити повну карту світового океану.

Нагадаємо, що 3 липня 2022 року, що РФ розпочала військові навчання у Тихому океані.Тихоокеанський флот РФ розгорнув понад 40 бойових кораблів, а також 20 літаків та гелікоптерів для навчання.

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