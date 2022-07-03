Вчені наближаються до повної карти дна світового океану
Повільно, але впевнено вчені наближаються до повної карти дна світового океану. Наразі сучасна карта дна океана має трохи менше чверті загальної площі під водою - 23,4%
Про це йдеться у матерілі BBC News Україна.
Повідомляється, що наразі сучасна карта дна океана має трохи менше чверті загальної площі під водою - 23,4%. Вдосконалення цієї карти є надзвичайно важливим, адже це допомагає у навігації та охороні довкілля.
Цього тижня у Лісабоні відбулася ІІ конференція ООН з питань океану, де й було представлено оновлену карту. Минулого року науковці позначили на карті близько 10 мільйонів квадратних кілометрів нових бариметричних даних, що є еквівалентною площою до поверхні суші в Європі.
Наголошується, що більшість потрібних даних отримали не завдяки картогрофічним роботам, а тому, що уряди, установи й компанії погодилися відкрити свої архіви.
Не виключено, що ще 10-15% необхідної інформації досі зберігається на серверах, частково тому, що власники побоюються видати комерційну чи оборонну таємницю.
Проєкт стартував у 2017 році, коли було досліджено лише 6% світового дна.
Вчені обіцяють до 2030 року розробити повну карту світового океану.
- Нагадаємо, що 3 липня 2022 року, що РФ розпочала військові навчання у Тихому океані.Тихоокеанський флот РФ розгорнув понад 40 бойових кораблів, а також 20 літаків та гелікоптерів для навчання.
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