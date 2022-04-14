Молдова звинуватила РФ у намаганнях вербувати молдовських громадян

Про це повідомляє Reuters.

"Такі дії не сприяють миру для всіх нас, наших співгромадян, для наших сімей. Такі речі є дуже небезпечними, і їх необхідно зупинити", – заявив міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску.

Він також зазначив, що представники МЗС Молдови регулярно зустрічаються з послом Росії і що позиція Молдови з цього питання гранично чітка.



Британська військова розвідка заявила, що Москва намагалася поповнити свої сили для війни в Україні, вербуючи людей у ​​самопроголошеному Придністров'ї. Минулого місяця Молдова заявила, що стежить за ситуацією в Придністров'ї, де базуються приблизно 1500 російських військовослужбовців, але не помітила суттєвих змін відтоді, як 24 лютого почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

У Республіці Молдова на офіційному рівні заборонили використання георгіївської стрічки, каратимуть штрафом та громадськими роботами.