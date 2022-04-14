Молдова звинуватила РФ у намаганнях вербувати молдовських громадян
Молдова звинуватила російську армію у спробі вербування молдавських громадян на війну проти України
Про це повідомляє Reuters.
"Такі дії не сприяють миру для всіх нас, наших співгромадян, для наших сімей. Такі речі є дуже небезпечними, і їх необхідно зупинити", – заявив міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску.
Він також зазначив, що представники МЗС Молдови регулярно зустрічаються з послом Росії і що позиція Молдови з цього питання гранично чітка.
Британська військова розвідка заявила, що Москва намагалася поповнити свої сили для війни в Україні, вербуючи людей у самопроголошеному Придністров'ї. Минулого місяця Молдова заявила, що стежить за ситуацією в Придністров'ї, де базуються приблизно 1500 російських військовослужбовців, але не помітила суттєвих змін відтоді, як 24 лютого почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну.
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