Ми не можемо терпіти символи війни в Республіці Молдова: георгіївську стрічку офіційно заборонили на території країни
У Республіці Молдова на офіційному рівні заборонили використання георгіївської стрічки, каратимуть штрафом та громадськими роботами
Про це повідомляє місцеве новинне видання Stiri.
За законопроект у остаточному читанні проголосували 53 депутати. "Ми не можемо терпіти символи війни в Республіці Молдова", - прокоментував депутат молдавського парламенту Раду Мар'ян.
Голова Комітету з правових питань Молдови Олеся Стамате під час презентації підсумкової доповіді щодо законопроекту зазначила, що використання георгіївської стрічки на медалях та відзнаках заборонено, а їх власники вважатимуться порушниками.
Відповідно до закону за виготовлення, продаж і зберігання відповідної символіки фізичним особам загрожує штраф до 9000 леїв (близько 15 тис. грн - ред.) або неоплачувана робота на користь громади від 30 до 60 годин. Крім того юридичним особам та державним службовцям, які порушують відповідні положення загрожує штраф від 9 000 до 18 000 леїв (близько 29 тис. грн - ред.).
Констатуючим агентом буде Міністерство внутрішніх справ через органи поліції. Нові заборони набудуть чинності одразу після публікації закону.
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