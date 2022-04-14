Ми не можемо терпіти символи війни в Республіці Молдова: георгіївську стрічку офіційно заборонили на території країни

Про це повідомляє місцеве новинне видання Stiri.



За законопроект у остаточному читанні проголосували 53 депутати. "Ми не можемо терпіти символи війни в Республіці Молдова", - прокоментував депутат молдавського парламенту Раду Мар'ян.



Голова Комітету з правових питань Молдови Олеся Стамате під час презентації підсумкової доповіді щодо законопроекту зазначила, що використання георгіївської стрічки на медалях та відзнаках заборонено, а їх власники вважатимуться порушниками.



Відповідно до закону за виготовлення, продаж і зберігання відповідної символіки фізичним особам загрожує штраф до 9000 леїв (близько 15 тис. грн - ред.) або неоплачувана робота на користь громади від 30 до 60 годин. Крім того юридичним особам та державним службовцям, які порушують відповідні положення загрожує штраф від 9 000 до 18 000 леїв (близько 29 тис. грн - ред.).



Констатуючим агентом буде Міністерство внутрішніх справ через органи поліції. Нові заборони набудуть чинності одразу після публікації закону.



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