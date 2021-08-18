Молдовський лоукостер FlyOne заходить в Україну: куди літатимуть
Молдовський лоукостер FlyOne заходить в Україну з 1 жовтня
Про це повідомляє Маяк.
Згідно з повідомленням, молдовська бюджетна авіакомпанія FlyOne почала продаж квитків з Києва в Кишинів. Перший рейс запланований на 1 жовтня 2021 року.
Зазначається, що квитки можна придбати на офіційному сайті лоукостера. Вартість квитка в одну сторону складає 39 євро, а в обидва боки - 78 євро за тарифом Standart, який включає перевезення ручної поклажі 40х30х20 см і онлайн-реєстрацію за 24 години до вильоту.
За даними видання літаки FlyOne літатимуть чотири рази на тиждень: понеділок, середу, п'ятницю і неділю. Усі рейси будуть здійснюватися з Міжнародного аеропорту "Київ" (Жуляни). Час вильоту з Києва - 4:00, а з Кишинева - 2:05. Переліт триватиме 60 хвилин.
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