Молдовський лоукостер FlyOne заходить в Україну: куди літатимуть

Про це повідомляє Маяк.



Згідно з повідомленням, молдовська бюджетна авіакомпанія FlyOne почала продаж квитків з Києва в Кишинів. Перший рейс запланований на 1 жовтня 2021 року.



Зазначається, що квитки можна придбати на офіційному сайті лоукостера. Вартість квитка в одну сторону складає 39 євро, а в обидва боки - 78 євро за тарифом Standart, який включає перевезення ручної поклажі 40х30х20 см і онлайн-реєстрацію за 24 години до вильоту.



За даними видання літаки FlyOne літатимуть чотири рази на тиждень: понеділок, середу, п'ятницю і неділю. Усі рейси будуть здійснюватися з Міжнародного аеропорту "Київ" (Жуляни). Час вильоту з Києва - 4:00, а з Кишинева - 2:05. Переліт триватиме 60 хвилин.

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