Молодіжний Євро-2023: визначились усі чвертьфінальні пари турніру
У середу, 28 червня, були зіграні фінальні матчі групового етапу молодіжного Євро-2023
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За підсумками групового раунду Євро-2023, збірна Франції набрала 9 очок та з першого місця вийшла у чвертьфінал, де зіграє проти України.
Наша молодіжка вдало виступила у групі B, де випередила Хорватію і Румунію, але за додатковими показниками поступилась Іспанії.
Матч Франція - Україна у чвертьфіналі молодіжного Євро-2023 пройде 2 липня. Початок о 22:00.
Молодіжний ЧЄ проходить із 21 червня по 8 липня. Чотири найкращі команди турніру отримають путівки на Олімпіаду-2024, включно з Францією, яка вийшла на Ігри в статусі господаря.
Євро-2023 (U21)
Чвертьфінал
1 липня
19:00 Ізраїль - Грузія
22:00 Іспанія - Швейцарія
2 липня
19:00 Англія - Португалія
22:00 Франція - Україна
Трансляція - "Суспільне Спорт"
Фото: Getty Images
- 27 червня у 3-му турі групового раунду Євро-2023 молодіжна збірна України з футболу зіграла внічию проти Іспанії.
- Футболіст молодіжної збірної України Олександр Назаренко запевнив, що гравці задоволені своєю грою на Євро-2023.
- 28 червня збірна Англії виявилась кращою за Німеччину.
- У 3-му турі групового етапу молодіжного Євро-2023 збірна Франції розгромила Швейцарію.
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