Молодіжний Євро-2023: який вигляд має таблиця групи збірної України після 2-го туру

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Після 2-го туру молодіжного Євро-2023 збірна України та Іспанія з 6 балами очолюють групу B. Хорватія та Румунія ділять 3-4 позицію, у них 0 очок.

У наступному турі Євро-2023 молодіжна збірна України зіграє проти Іспанії. Матч відбудеться 27 червня.

Українська молодіжка вже гарантувала собі місце у чвертьфіналі Євро-2023.

Молодіжний ЧЄ проходить із 21 червня по 8 липня. Чотири найкращі команди турніру отримають путівки на Олімпіаду-2024, включно з Францією, яка вийшла на Ігри в статусі господаря.

Турнірна таблиця групи молодіжної збірної України після 2-го туру Євро-2023