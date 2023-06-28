Молодіжний Євро-2023: який вигляд має таблиця групи збірної України після 3-го туру

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Збірна України посіла другу позицію у групі B молодіжного Євро-2023. Наша команда набрала 7 балів. Така ж кількість очок в Іспанії, проте вони випереджають нас за додатковими показниками.

Хорватія та Румунія набрали по 1 балу та не вийшли з групи. Україна та Іспанія зіграють у чвертьфіналі.

Суперника у чвертьфіналі українська молодіжка дізнається після матчів 28 червня.

Молодіжний ЧЄ проходить із 21 червня по 8 липня. Чотири найкращі команди турніру отримають путівки на Олімпіаду-2024, включно з Францією, яка вийшла на Ігри в статусі господаря.

Турнірна таблиця групи молодіжної збірної України після 3-го туру Євро-2023