Молодіжний Євро-2023: який вигляд має таблиця групи збірної України після 3-го туру
У 3-му турі молодіжного ЧЄ з футболу збірна України U21 зіграла внічию проти Іспанії, сильнішого також не виявили Румунія та Хорватія
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Збірна України посіла другу позицію у групі B молодіжного Євро-2023. Наша команда набрала 7 балів. Така ж кількість очок в Іспанії, проте вони випереджають нас за додатковими показниками.
Хорватія та Румунія набрали по 1 балу та не вийшли з групи. Україна та Іспанія зіграють у чвертьфіналі.
Суперника у чвертьфіналі українська молодіжка дізнається після матчів 28 червня.
Молодіжний ЧЄ проходить із 21 червня по 8 липня. Чотири найкращі команди турніру отримають путівки на Олімпіаду-2024, включно з Францією, яка вийшла на Ігри в статусі господаря.
Турнірна таблиця групи молодіжної збірної України після 3-го туру Євро-2023
- 27 червня у 3-му турі групового раунду Євро-2023 молодіжна збірна України з футболу зіграла внічию проти Іспанії.
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