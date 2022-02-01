МОН не визнаватиме результатів конкурсу на посаду президента Києво-Могилянської академії, буде наказ про нові вибори, - Шкарлет

Про це він сказав у коментарі Укрінформу.

"Визнати вибори, які відбувалися не у відповідності з процедурою, міністерство не може. Всі ці порушення викладені спостерігачем, який від МОН був в закладі вищої освіти і спостерігав за цими виборами. Там була залучена поліція, ми запросили і записи з камер відеоспостереження, де чітко було видно, що є ознаки того, що виборча скринька залишала виборчу дільницю майже на годину… Тому як міністр, як колишній ректор, я точно не визнаю ці вибори. Більш того, буде наказ про проведення повторних виборів", - сказав Шкарлет.

Міністр зазначив, що рішення про невизнання виборів ухвалене на підставі документів, які вже у нього є. Також зараз триває експертно-кадрова комісія.

"Я особисто не бачу підстав для затвердження результатів цих виборів. Якщо експертно-кадрова комісія, спостерігач від МОН переконають мене в тому, що результати виборів є об’єктивними при скриньках, які були винесені поза межі дільниці, які були залиті, пошкоджені, якщо це переконає мене, що вибори відбулися відповідно до норм, процедури, то ми ухвалимо", - сказав він.

Він повідомив, що результати виборів МОН отримало у понеділок, 31 січня. Зараз відомство розглядає їх.

Шкарлет додав, що поліція не надавала інформації про інцидент на виборах, однак неофіційно це обговорювалось. За його словами, повідомлення про порушення надавав не лише співробітник МОНу, а і одна з кандидаток на посаду - Олександра Гуменна.

Міністр наголосив, що обрати нового президента вишу може його колектив, але відповідно до процедури. У такому разі МОН "підпише контракт з будь-ким".

У законі, за його словами, є чіткі правила та процедури для проведення виборів.

"Є мінімум два місяці на подачу документів, самий мінімальний час: на проведення агітації, час на перевірку документів. Після цього будуть проведені вибори, в найкоротший термін, відповідно до норм чинного законодавства", - сказав Шкарлет.

Зараз обов'язки президента НаУКМА тимчасово виконує декан юридичного факультету Денис Азаров.





Нагадаємо, у вересні 2021 року у Києво-Могилянській академії відбувся другий тур виборів на пост президента ЗВО. Тоді жоден із двох кандидатів не набрала більше 50% голосів. Були призначені повторні вибори.

Колишній міністр освіти України Сергій Квіт заявив, що на виборчу дільницю ЗВО напали і викрали скриньку з бюлетенями.

Згодом стало відомо, що Квіт переміг на виборах президента НаУКМА.



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