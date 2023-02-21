Про це пише в телеграмі міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

"​​Наближається дата, яка принесла страшне горе на українську землю. 24 лютого 2022 року розпочалося жорстоке повномасштабне військове вторгнення РФ. Відтоді щодня гинуть наші захисники, цивільне населення, ворог цілить по житлових будинках, школах, лікарнях, музеях. російські військові та їхні найманці нехтують нормами міжнародного гуманітарного права, для них не існує заборон щодо застосування зброї", - нагадав міністр.

Шкарлет закликав заклади освіти з 22 по 24 лютого перейти на дистанційну форму навчання.

"З метою убезпечення життя і здоров'я всіх учасників освітнього процесу, як превентивний захід перед річницею початку війни Росії проти України, звернувся до начальників обласних та Київської міської військових адміністрацій, керівників закладів освіти з рекомендацією з 22 до 24 лютого 2023 року організувати освітній процес у закладах освіти в дистанційному форматі", - наголосив посадовець.

Повідомляється, що станом на 21 лютого унаслідок повномасштабної війни Росії проти України пошкоджено 3128 закладів освіти, з яких 441 - зруйнований вщент. Від рук рашистів загинула 461 дитина, 926 - отримали поранення.