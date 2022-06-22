Про це він заявив у коментарі Bloomberg.

За словами Монастирського, короткоствольну зброю необхідно легалізувати, оскільки після війни населення не почуватиметься безпечно.

"Це причина для мене вважати, що можна дозволити купувати та зберігати пістолети. Післявоєнний заклик здати зброю не буде почутий, оскільки більшість українців і надалі не почуватимуться безпечно", – сказав Монастирський.

На його думку, легалізація зброї була б превентивним заходом в очікуванні різкого зростання злочинності після війни, а цей крок виглядає доцільним в умовах, коли на руках в українців перебувають мільйони одиниць незареєстрованої зброї.

"Безумовно, для захисту своїх домівок мирним жителям потрібно дозволити використовувати зброю", - переконаний Монастирський.

13 червня Монастирський заявив, що Україна може повернутися до питання легалізації зброї після того, як відбудеться облік того озброєння, яким уже володіють громадяни.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb