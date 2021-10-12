Монастирський анонсував нові підозри у справі розкрадання коштів Дельта банку

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.



"Впевнений, що це не остання підозра як у справі Дельта банку, так і в інших справах, де окремі банкіри цинічно грабували своїх вкладників", - цитує пресслужба слова Монастирського.



За його словами, з 2008 року в Україні збанкрутіло більше сотні банківських установ, а понад півтора мільйона українців втратили свої заощадження через зловживання власників та менеджменту банків.



За даними правоохоронців, власники та топменеджери таких банків будували на розкрадені гроші палаци під Києвом та вкладали кошти у власний бізнес.

Нагадаємо, 11 жовтня правоохоронці заарештували одного зі співвласників Дельта банку з мільярдною заставою у справі про розтрату 1 млрд грн грошей банку.