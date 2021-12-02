Монастирський: навесні 2022 року повноцінно запрацює Єдиний реєстр зброї

Про це повідомляє пресслужба МВС.



"На початку наступного року ми презентуємо Єдиний реєстр зброї, що також суттєво подолає корупційну складову. Ця сфера викликала багато зауважень. Вже у березні-квітні реєстр запрацює повноцінно", - сказав Монастирський.



Міністр зазначив, що свторення Реєстру є частиною запровадження цифрових технологій у МВС.



Раніше, 26 жовтня, на спільній нараді керівників правоохоронних органів з питань протидії правопорушенням у сфері незаконного обігу зброї, вибухових речовин, наркотичних засобів, а також торгівлі людьми Монастирський сказав, що створення такого реєстру посилить законодавче регулювання обігу зброї.



Монастирський стверджує, що на території України, окрім вогнепальної зброї, є "досить велика кількість стволів" - травматичної та стартової зброї, обіг якої також не врегульований.



"Ми також бачимо багато випадків з перероблення даної зброї на власне ту, яка може бути бойовою і ця проблема набуває з року в рік дедалі більшого характеру. Крім того, зараз ми працюємо з виробниками, щоб травматична зброя не могла бути переробленою на бойову", - сказав очільник МВС.

Нагадаємо, 6 листопада міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив, щопідтримує прийняття закону про зброю, проте виступає проти легалізації вогнепальної зброї.