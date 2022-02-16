Монобанк та Альфа-Банк зафіксували потужні кібератаки
У вівторок, 15 лютого в Україні спостерігалися збої у роботі Монобанку та Альфа-Банку через потужні кібератаки
Про це повідомили співзасновник Монобанку Олег Гороховський та директор з інформаційних технологій Альфа-Банку Андрій Гриценюк у Facebook.
"Пішли до нас масовані запити з вузла в Нідерландах. Спостерігаємо за ситуацією дуже уважно. Якщо буде штормити, змушені будемо тимчасово відключити "зовнішній світ" і залишити тільки Україну", – написав він у Facebook.
За його словами, атака відбувається майже на всі банки з різною результативністю, зокрема на ПриватБанк, Ощадбанк, Альфа-Банк і А-Банк.
Крім того, директор з інформаційних технологій Альфа-Банку Андрій Гриценюк зазначив, що банк 15 лютого фіксував атаку в 200 разів сильнішу, ніж звичайне навантаження від користувачів.
"На моїй пам'яті ще не було такої сильної масованої DDoS-атаки. Суть атаки полягає у величезній кількості одночасних запитів до мобільного банкінгу, сайти банків. Ті, хто атакує, вміло маскують запити від своїх ботів, розміщених у всьому світі під виглядом запитів звичайних користувачів", - написав він у Facebook.
Гриценюк додав, що атаки припинилися перед північчю, до того моменту команді Альфа-Банку вдалося підтримувати роботу систем банку без збоїв.
- Нагадаємо, що у вівторок, 15 лютого, відбувається масова атака на ресурси банків, зокрема Приват24, Ощад 24/7, та портал "Дія", також недоступні сайти Міністерства оборони України, Збройних сил України та Державної служби з надзвичайних ситуацій.
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