Монобанк та Альфа-Банк зафіксували потужні кібератаки

Про це повідомили співзасновник Монобанку Олег Гороховський та директор з інформаційних технологій Альфа-Банку Андрій Гриценюк у Facebook.



"Пішли до нас масовані запити з вузла в Нідерландах. Спостерігаємо за ситуацією дуже уважно. Якщо буде штормити, змушені будемо тимчасово відключити "зовнішній світ" і залишити тільки Україну", – написав він у Facebook.



За його словами, атака відбувається майже на всі банки з різною результативністю, зокрема на ПриватБанк, Ощадбанк, Альфа-Банк і А-Банк.

Нагадаємо, що у вівторок, 15 лютого, відбувається масова атака на ресурси банків, зокрема Приват24, Ощад 24/7, та портал "Дія", також недоступні сайти Міністерства оборони України, Збройних сил України та Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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