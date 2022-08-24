Монумент "Батьківщина-Мати" у Києві підсвітили кольорами українського стяга
У День Незалежності України у столиці підсвітили кольорами державного прапора монумент "Батьківщина-Мати"
Про це повідомляє Еспресо.
24 серпня, коли українці відзначають День Незалежності, монумент "Батьківщина-Мати" засяяв кольорами українського прапора - синім і жовтим.
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- Згідно з результатами опитування в Дії щодо зміни символіки на монументі "Батьківщина-Мати", більшість українців проголосували за заміну герба СРСР на державний герб. Герб СРСР на щиті столичного монумента замінять у 2023 році.
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