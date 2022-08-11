Ткаченко розповів, коли з "Батьківщини-Матері" приберуть радянський герб

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в ефірі всеукраїнського телемарафону.

За його словами, до кінця 2022 року залучать фахівців, аби з'ясувати, як найкраще демонтувати радянський герб. Крім того, оголосять конкурс на найкращий проєкт українського герба, який встановлять на щиті.

"Будемо знімати серп і молот, будемо обережно переносити пам’ятки радянським "видатним" діячам, але будемо робитимемо це відповідно до закону. Ми все ж таки європейська держава", - заявив міністр.

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"Думаю, до кінця цього року зможемо провести технічні та проєктні роботи, на це в нас вистачить ресурсів. А сам демонтаж розпочнемо наступного року, тоді ж як і конкурс на проєкт Тризуба, який ми збираємось там розмістити", – пообіцяв Ткаченко.

7 серпня Ткаченко різко висловився про демонтаж "Батьківщини-Матері": "Це можна робити лише у хворобливій уяві затятих патріотів".

Уряд або Міністерство культури та інформполітики можуть ухвалити рішення щодо демонтажу герба з монумента "Батьківщина-Мати" в Києві.

У застосунку Дія з 7 липня тривало голосування, яке мало вирішити долю герба СРСР на щиті Батьківщини-матері.

Згідно з результатами опитування в Дії щодо зміни символіки на монументі Батьківщини-матері, більшість українців проголосували за заміну герба СРСР на державний герб.

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