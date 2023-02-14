Про це сказав 14 лютого прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Так, коментуючи інформацію про перехоплення нідерландськими винищувачами F-35 трьох російських військових літаків біля Польщі, очільник уряду сказав: “Це свідчить про те, що Путін і Кремль продовжуватимуть здійснювати чергові провокації. Вони перевірятимуть пильність, узгодженість дій та єдність Північноатлантичного альянсу”.

Він зазначив, що Польща реагуватиме на провокації рішуче, але в узгодженні з союзниками.

За словами Моравецького, в цьому випадку всі процедури було задіяно правильно.