Моравецький прокоментував інцидент із трьома російськими літаками, які перехопили біля Польщі
Інцидент із перехопленням трьох російських військових літаків біля кордонів Польщі свідчить про наміри РФ й надалі випробовувати єдність країн НАТО
Про це сказав 14 лютого прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.
Так, коментуючи інформацію про перехоплення нідерландськими винищувачами F-35 трьох російських військових літаків біля Польщі, очільник уряду сказав: “Це свідчить про те, що Путін і Кремль продовжуватимуть здійснювати чергові провокації. Вони перевірятимуть пильність, узгодженість дій та єдність Північноатлантичного альянсу”.
Він зазначив, що Польща реагуватиме на провокації рішуче, але в узгодженні з союзниками.
За словами Моравецького, в цьому випадку всі процедури було задіяно правильно.
- 13 лютого онлайн-ресурси Північноатлантичного альянсу зазнали кібератаки, у якій підозрюють російських хакерів.
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